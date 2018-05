Walldorf. (pol/van) Ein Betrüger hatte es am Samstagvormittag auf das Bargeld einer 63-Jährigen abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Die Frau befand sich gegen 11.20 Uhr im Bereich der Karlstraße in der Nähe eines Parkhauses an einem Altenpflegeheim, als der Mann auf sie zukam und ein 2-Euro-Stück gewechselt haben wollte. Die Frau suchte in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld und bat ihm zwei 1-Euro-Münzen an. Doch der Unbekannte erklärte ihr, dass er für eine Telefonzelle noch kleinere Münzen benötige und wühlte daraufhin im Geldbeutel seines Opfers herum.

Mehrfach forderte diese den Mann auf, dies zu unterlassen. Doch der Unbekannte suchte unbeirrt weiter. Nachdem er dann offenbar die passenden Münzen gefunden hatte, teilte er der Frau mit, dass er jetzt "dringend zur Telefonzelle müsse" und rannte davon. Die Frau bemerkte erst einige Zeit später, dass ihr über 100 Euro in Scheinen fehlten und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ergebnislos.

Der Mann soll einen dunkleren Teint, dunkle Haare mit schrägem Pony, eine eher stämmige Figur und ein gepflegtes Äußeres haben. Er ist etwa 1,65 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und leicht dicklich. Der Gesuchte sprach nach Angaben der Beamten Deutsch mit Akzent und trug eine blaue Jeans und sowie ein blau-grau kariertes Halbarmhemd.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.