Waghäusel. (pol/mare) Ein Sachschaden von geschätzten 150.000 Euro entstand bei einem Brand am Donnerstagnachmittag in einer Lagerhalle in der Friedrich-Hecker-Allee. Das berichtet die Polizei.

Der Brand wurde gegen 17.15 Uhr von einem Auto-Fahrer entdeckt, der sofort die Feuerwehr verständigte. Die Wehren aus Waghäusel, Philippsburg und Oberhausen waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Während der Löscharbeiten war die Friedrich-Hecker-Allee gesperrt. Weiterhin waren zwei Fahrzeuge des DRK und die Notfallhilfe Waghäusel im Einsatz.