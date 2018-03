Wiesloch. (pol/mare) Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ist bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch am Mittwochnachmiitag um 16.10 Uhr verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 57-Jähriger befuhr demnach mit seinem Fiat die Dielheimer Straße in Richtung Dielheim, verlangsamte dann seine Fahrt, um nach links in ein Grundstück einzubiegen. Auch der nachfolgende Pkw bremste. Der nach diesem Pkw fahrende 16-jährige Leichtkraftfahrer setzte daraufhin zum Überholen an, wobei er den abbiegenden Pkw übersah.

Das Motorrad kollidierte mit dem abbiegenden Fiat im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Beim Sturz erlitt der 16-jährige Balzfelder Frakturen am Handgelenk und Knöchel. Er wurde durch das DRK in die Chirurgie Heidelberg gebracht.

Am Fiat Punto entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, der Schaden am Leichtkraftrad wurde auf 500 Euro geschätzt. Die Landesstraße L612 musste in Richtung Dielheim voll gesperrt werden. Es wurde örtlich umgeleitet. Um 16.53 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben.