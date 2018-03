Walldorf. (pol/gun) Am Montagmorgen sind in Walldorf ein VW und ein Lastwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei schreibt, passte ein 55-Jähriger Touran-Fahrer beim Linksabbiegen nicht auf und krachte in das entgegenkommende Fahrzeug.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, allerdings war der VW nicht mehr fahrtüchtig und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 15.000 Euro.