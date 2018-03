St. Leon-Rot. (pol/gun) Der Fahrer eines Alfa Romeo hat am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 546 in St. Leon-Rot einen Verkehrsunfall verursacht. Das schreibt die Polizei.

Der Mann stand zunächst um kurz nach 13 Uhr vor der roten Ampel an der Abzweigung "Am Bahnhof", als er plötzlich ohne erkennbaren Anlass losfuhr. Der Wagen kollidierte mit einem Mercedes. Dessen zwei Insassen sowie der Unfallverursacher erlitten Verletzungen und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.000 Euro.