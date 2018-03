Rauenberg. (pol/gun) Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen brachial Zutritt zu einem Vereinsheim in der Rotenberger Straße verschafft und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter mehrere Türen und einen kleinen Tresor auf, in dem das Geld gelegen hatte. Der Einbruch muss zwischen dem 17. Februar und dem vergangenem Mittwoch passiert sein.

Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen wurden, ist noch nicht geklärt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Mühlhausen unter Telefon 06222/662850 oder dem Revier in Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu melden.