St. Leon-Rot. (pol/mare) Zwei Kettensägen und eine Kiste mit Werkzeugen haben Unbekannte übers Wochenende aus einem Baucontainer gestohlen. Die Diebe suchten dafür ein Grundstück in der Rheinstraße in Höhe der Ringstraße heim, wie die Polizei mitteilt.

Die Täter hatten die Containertür aufgehebelt und waren so an ihr Diebesgut gelangt. Die Besitzerin beschrieb der Polizei, dass am Samstagmittag zwei Feldarbeiter auf deren Grundstück kamen und sie um Wasser baten.

Möglicherweise nutzten die Arbeiter die Abwesenheit der Bewohner aus, um den Container auszuspähen. Ob die beiden tatsächlich mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Die erste Person ist männlich, etwa 35 Jahre alt, schlank, er hatte schwarze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Mann war etwa 45 Jahre alt, hatte eine kräftigere Statur, schwarze Haare und sprach ebenfalls gebrochen Deutsch.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 oder beim Polizeiposten St. Leon-Rot unter Telefon 06227/881600 zu melden.