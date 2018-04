Walldorf. (pol/mare) An mindestens zwölf Stellen inWalldorf brachten Sprayer in den zurückliegenden Tagen den Schriftzug "Ganz Walldorf hasst die Polizei" an. Das teilen die Beamten mit.

Überwiegend an Stromverteilerkästen, Trafohäuschen oder Briefkästen wurden die Worte aufgesprüht. Angaben zur Sachschadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden.

Allein am sogenanneten Steinkreisel wurden 32 Graffitis angebracht.

Zeugen, die zwischen dem 23. März und 6. AprilBeobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, oder den Polizeiposten Walldorf, Telefon 06227/8419992, zu kontaktieren.