Rauenberg. (pol/van) Weil sein Sohn offenbar betrunken Unfallflucht begangen hat, soll ihm sein Vater ein Alibi gegeben haben. Das berichtet die Polizei.

Aber von vorne: Ein zunächst unbekannter Autofahrer fuhr am Montagabend gegen 23.30 Uhr auf der K4169 mit seinem BMW in Richtung Rauenberg. Dabei fuhr er nach derzeitigem Erkenntnisstand der Beamten zu schnell und halb auf der Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 28-jähriger Skoda-Fahrer musste dadurch nach rechts ausweichen und kam in den Grünstreifen. Dabei wurde ein Vorderrad am Skoda beschädigt.

Der Unbekannte fuhr weiter, zunächst mitten auf der Fahrbahn, bis er schließlich gegen die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr am Abzweig zur B39 krachte. Er beschädigte mehrere Verkehrszeichen und blieb mit seinem Fahrzeug schließlich im Kreisverkehr liegen.

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sprach kurz mit dem Fahrer. Dieser hätte, nach deren Aussage, einen betrunkenen Eindruck gemacht.

Der Skoda-Fahrer, der zwischenzeitlich auch zur Unfallstelle gekommen war, konnte schließlich noch beobachten, wie eine Person von der Fahrerseite des BMW in einen Weinberg davonrannte. Das Fahrzeug selbst ließ der Fahrer verschlossen und unbeleuchtet an der Unfallstelle zurück.

Während der Bergung des BMW kam ein Mann zur Unfallstelle und gab an, zuvor mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein und hätte sich zur Verständigung eines Abschleppdienstes nur kurz nach Hause begeben. Bei dem Mann handelte es sich laut Polizei um den Vater des Fahrzeughalters.

Mit diesem zusammen wurde die Wohnanschrift des Halters aufgesucht. Hier konnte der 31-jährige Halter des BMW angetroffen werden. Auf diesen passte die Beschreibung des Skoda-Fahrers. Er bestritt jedoch, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein und zeigte sich vollkommen unkooperativ. Einen Alkoholtest lehnte er ab, so die Polizei. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde schließlich eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 31-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Auch gegen den Vater des Halters wurden Ermittlungen eingeleitet.