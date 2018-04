Rauenberg. (pol/van) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B39 wurde ein 47-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Ein 58-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Bundessraße von Wiesloch in Richtung Mühlhausen unterwegs. An der Ampel in Höhe der Autobahnzufahrt zur A6 in Richtung Heilbronn musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr ihm der Motorradfahrer hinten auf. Dieser stürzte, rutschte mit seinem Motorrad über die Verkehrsinsel in den Gegenverkehr und blieb schließlich im Grünstreifen liegen.

Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. VW-Golf wurde abgeschleppt, weil er nicht mehr fahrbereit war. Um die Abholung des Motorrrades kümmerte sich ein Bekannter des 47-Jährigen.