Wiesloch. (pol) Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Am Donnerstag gegen 19.10 Uhr hat der Meldung zufolge ein 38-jähriger Gastwirt eines Bistros in der Wieslocher Marktstraße einen Einbrecher überrascht. Nachdem der 38-Jährige aus dem Büro Geräusche vernommen hatte, traf er dort einen Einbrecher an, der gerade im Begriff war, aus einer Geldkassette Bargeld zu entnehmen.

Der Gastwirt hielt den Mann laut Polizei zunächst fest, dieser konnte sich aber losreißen und rannte in einen Hofraum, durch den er zuvor nach Auftreten des Hoftores eingebrochen war. Dort konnte der Bistrobetreiber den Täter der Polizei zufolge nochmals festhalten, worauf dieser ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Danach kam es zu einer Rangelei, nach der der Täter schließlich über die Hauptstraße in Richtung Gerbersruhstraße davonrannte.

Ein Zeuge, der auf den Vorfall aufmerksam geworden war, verfolgte den Flüchtenden, verlor ihn aber in der Hesselgasse aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit einem grünen T-Shirt mit "Herz-Motiv".

Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich bei der Wieslocher Polizei unter Telefon 06222/57090 melden.