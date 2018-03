Mülhausen. (pol/run) Schwer verletzt wurde ein 53-jähriger Mann am Samstag kurz vor 16 Uhr beim Fällen eines Baumes in der Straße Im Bangert. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann den Baum im Böschungsbereich angesägt, als dieser unkontrolliert umfiel und ihn am Kopf traf.

Ein Angehöriger verständigte über Notruf die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Mühlhausen übernommen.