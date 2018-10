Mühlhausen. (pol/van) Bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr wurde eine 13-jährige Schülerin, die mit dem Fahrrad nach der Schule die Bruchsaler Straße talwärts in Richtung Eichendorffstraße fuhr, leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Die 13-Jährige gibt an, dass ihr ein silberfarbener Van entgegenkam und sie am Hinterrad streifte. Daraufhin stürzte das Mädchen zu Boden. Der Fahrer des Van fuhr offenbar weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die 13-Jährige, die einen Fahrradhelm trug, begab sich später mit ihrem Vater in ärztliche Behandlung.

Hinweise gehen an die Rufnummer 06222/662850 des örtlichen Polizeipostens oder außerhalb dessen Öffnungszeiten ab die Rufnummer 06222/57090.