Mühlhausen. (pol/van) In der Nacht von Montag zum Dienstag, gegen 00.15 Uhr, ist eine zweistöckige Scheune in der Eichtersheimer Straße im Stadtteil Tairnach in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Auslöser des Brandes waren offenbar Schweißarbeiten an einem angrenzenden Garagendach. Die Freiwilligen Feuerwehren Wiesloch und Mühlhausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.