Malsch. (pol/van) Ein Mitarbeiter einer an der Bundesstraße 3 ansässigen Firma ist am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann gegen 7 Uhr mit einem Elektrohubwagen größere Stahlteile transportieren wollen, als die Ladung ins Schwingen geriet und er in der Folge mit dem Kopf unglücklich auf den Boden stürzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Auch das Regierungspräsidium Karlsruhe wurde verständigt und wird den Unfall vor Ort untersuchen.