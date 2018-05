Dielheim. (pol/van) Einen schlechten Scherz erlaubten sich nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen Unbekannte im Stadtteil Balzfeld. Wie die Beamten berichten, bemerkte ein Dielheimer wie am Friedhofsgrab seiner Eltern die Blumen herausgerissen und ein Verkehrsschild am Grab platziert wurde.

Zeugen oder Friedhofsbesucher, denen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen etwas aufgefallen ist und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Wiesloch, Telefon 06222/57090, in Verbindung zu setzen.