Wiesloch. (pol/gun) Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in eine Erdgeschosswohnung in Wiesloch-Baiertal eingebrochen. Das schreibt die Polizei. Sie sollen zwischen 17.45 und 20.30 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend diverse Schubladen und Behältnisse durchwühlt haben.

Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden an der Terrassentür beträgt laut Schätzung der Beamten mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen konzentrieren sich aktuell auf den Hinweis einer Anwohnerin, die gegen 19 Uhr einen Knall gehört, aber bei einem Kontrollblick nach draußen nichts Auffälliges entdeckt haben will. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 oder der Kripo Heidelberg, Telefon 0621/1744444, zu verbinden.