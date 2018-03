Wiesloch. (pol/gun) Ein 59-Jähriger hat am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße B 39 bei Wiesloch einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei schreibt, waren daran gleich vier Fahrzeuge beteiligt. Eine Fahrerin wurde verletzt.

Als kurz nach 9 Uhr drei Autofahrer auf der Bundesstraße verkehrsbedingt stark abbremsten, reagierte ein dahinterfahrernder 59-jährige Tesla-Fahrer zu spät und fuhr auf einen Lancia auf. Der wiederum krachte in der Folge auf den Dacia vor ihm und dieser auf dem Mercedes vor ihm.

Die 28-jährige Lancia-Fahrerin verletzte sich beim Zusammenprall und wurde in einem Krankenhaus behandelt. An allen vier Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Der Unfallverursacher muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.