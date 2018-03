Walldorf. (pol/gun) Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter durch ein aufgewuchtetes Fenster in eine Doppelhaushälfte in der Erich-Kästner-Straße eingebrochen. Wie die Polizei schreibt, beobachtete ein Zeuge den Täter gegen 20.45 Uhr, wie er gerade mit einer Taschenlampe durch das durch die Urlaubsabwesenheit der Bewohner verwaiste Haus schlich, und wählte den Notruf.

Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an und umstellten das Gebäude, der Unbekannte hatte sich allerdings schon aus dem Staub gemacht. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein, außerdem soll er einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Im Moment ist noch nicht klar, ob Gegenstände gestohlen wurden und wie hoch der Schaden am aufgebrochenen Fenster ist. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, oder bei der Kripo Heidelberg unter Telefon 0621/1744444 zu melden.