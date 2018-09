Rauenberg-Rotenberg. (pol/rl) Nur drei Euro erbeutete ein Unbekannter aus einem Ford am Sonntag. Zwischen 1 und 16.30 Uhr hatte er die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen, dass im "Hofäcker" im Stadtteil Rotenberg parkte. Laut Polizeibericht durchwühlte der Autoknacker das Handschuhfach, fand darin aber keine Wertsachen. Nur in dem offenen Fach in der Mittelkonsole des Ford machte er Beute: ganze drei Euro in Münzgeld.

Laut Polizeibericht beträgt der Sachschaden an dem Ford rund 300 Euro.