St. Leon-Rot. (pol/mare) Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch eine Schallschutzwand zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau mit Sprühfarbe beschmiert. Das berichtet die Polizei.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei kurz vor drei Uhr, dass er gerade vier bis fünf maskierte Personen beobachtet hatte, die die Schallschutzwand an der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe des Parkplatzes Mönchberg mit Schriftzügen, die einen Bezug zur Fußball-Pokalbegegnung am Mittwochabend in Karlsruhe zwischen dem Karlsruher SC und Waldhof Mannheim haben, besprühten. Beim Eintreffen stellten Polizeibeamte die 25 Meter langen und einen Meter hohen Schmierereien in frischer Farbe fest.

Diese ließ sich mit einfachen Mitteln nicht entfernen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Telefon 06227/35826-0 zu melden.