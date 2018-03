Kronau. (pol/mare) Ein Drängler hat einen Autofahrer auf der Autobahn A5 bei Kronau geblendet, genötigt - und am Ende selbst den Schaden. Das teilt die Polizei mit.

Aber der Reihe nach: Am Dienstag gegen 23 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW auf der A5 in Richtung Norden. In Höhe Kronau überholte er auf dem linken Fahrstreifen ein Auto. Von hinten näherte sich schnell ein BMW mit eingeschaltetem Fernlicht. Geblendet durch das grelle Licht, bremste der 55-Jährige sein Fahrzeug ab.

Der 37-jährige BMW-Fahrer fuhr daraufhin sehr dicht auf. In dem Moment, als der 55-Jährige auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, wurde er von dem 37-Jährigen rechts überholt. Sofort nach dem Überholvorgang scherte der BMW-Fahrer wieder vor den VW ein und bremste bis zum Stillstand auf dem linken Fahrstreifen ab.

Der VW-Fahrer fuhr, bedingt durch die starke Bremsung, dem BMW leicht auf. Daraufhin stieg der 37-Jährige kurz aus seinem Pkw aus und blieb anschließend auf dem linken Fahrstreifen mit seinem Fahrzeug stehen.

Der VW-Fahrer fuhr sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die durch den auf dem linken Fahrstreifen stehenden BMW gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.