A 5 bei Kronau. (pol/vs) Bei einer Polizeikontrolle am späten Mittwochabend auf dem Pendlerparkplatz an der A5 bei Kronau wurde in einem BMW eine größere Menge Drogen aufgefunden, wie die Polizei berichtet.

Die Polizeikontrolle sollte ursprünglich das Ziel haben, Einbrüche zu bekämpfen. Einsatzkräfte von zwei Polizeirevieren hatten schon ab dem Nachmittag Fahrzeuge und Personen auf dem Parkplatz bei der Landesstraße 555 überprüft. Kurz vor 21 Uhr wurde dann laut Polizei ein BMW mit drei Insassen kontrolliert.

Als die Beamten das Auto durchsuchten, fanden sie auf dem Rücksitz eine größere Anzahl an Ecstasy-Tabletten, eine erhebliche Menge Amphetamin und ein griffbereites Messer. Daraufhin wollte ein 22-jähriger Autoinsasse zu Fuß flüchten. Die Polizei holte ihn jedoch wieder ein. Die beiden anderen 24- und 28-jährigen Tatverdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen.

Alle drei Männer müssen sich nun wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Sie werden im Laufe des heutigen Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt. Den BMW-Fahrer erwartet zudem noch eine Anzeige, da er offenbar unter Drogeneinfluss gefahren ist.