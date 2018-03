Malsch. 14.000 Euro Gesamtschaden entstand bei einem Wildunfall am Donnerstag, 3. Januar, kurz nach sechs Uhr auf der B 3. Kurz vor der Zufahrt zur L 628 war laut Polizei ein Wildschwein über die Straße gerannt und in den Wagen eines 50-Jährigen geprallt, der von Heidelberg in Richtung Malsch unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass das Tier anschließend noch auf das Auto eines entgegenkommenden 56-Jährigen geschleudert wurde. Beide Autos wurden erheblich beschädigt; die Fahrer blieben unverletzt. Um das tote Tier kümmerte sich ein Jagdpächter. (pol)