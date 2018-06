Wiesloch. Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von circa 12.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der L 723 kurz vor der Abfahrt zur B 3 in Richtung Heidelberg ereignete. Eine 27-jährige Autofahrerin war in Richtung Rauenberg unterwegs und wich, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, nach rechts auf den Abbiegestreifen aus. Dort hatte eine 38-jährige Autofahrerin abgebremst, da sich auch dort der Verkehr staute. Zu alledem rutschte die 27-Jährige auch noch mit dem Fuß von der Bremse ab, sodass sie mit ihrem Pkw ungebremst ins Heck des Autos der 38-Jährigen fuhr. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt, nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden sie in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.