Wiesloch. (pol/eka) Am Sonntagnachmittag fiel einer Lehrerin ein größerer Wasserfleck im Treppenhaus der Gerbersruhschule auf. Bei einer genauen Nachschau stellte sie dann in einem verschlossenen Klassenzimmer im 1. OG fest, dass der Wasserhahn aufgedreht war; möglicherweise lief das Wasser seit Freitagmittag, so die Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr dürfte der Schaden - das Wasser lief durch die Zwischendecke - 8.000 bis 10.000 Euro betragen. Ob der Wasserhahn versehentlich vergessen wurde abzudrehen oder ob dieser vorsätzlich aufgedreht wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.