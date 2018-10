Wiesloch. (pol/mün) Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Wiesloch entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Totalschaden. Nach Angaben der Polizei kollidierte eine Mühlhausener Autofahrerin mit gegen 16.30 Uhr mit einem anderen Fahrzeug im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Südtangente. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Beseitigung der Autos musste die Polizei den Verkehr regeln. Die Mühlhausener soll den Unfall verursacht haben und angezeigt werden.