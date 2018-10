Wiesloch. (pol/mün) Wegen eines Verkehrsunfalls kurz vor der Ausfahrt Wiesloch-Rauenberg musste die Autobahn A 6 in Richtung Heilbronn am Mittwochnachmittag voll gesperrt. Gegen 18 Uhr wurden wieder zwei der drei Fahrstreifen frei gegeben, teilt die Polizei mit.

Ein 21 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Ford bei der Fahrt in Richtung Heilbronn aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in die Leitplanken geprallt. Er wurde hierbei schwer verletzt und von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit. Während des Einsatzes eines Rettungshubschraubers und Säuberung der Fahrbahn, musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn für rund 40 Minuten komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau von rund zehn Kilometern Länge, der über das Autobahnkreuz Walldorf hinaus reichte und damit auch auf der Autobahn A 5 (Karlsruhe Richtung Frankfurt) für Behinderungen sorgte. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

(Update 18.30 Uhr, 2.4.14)