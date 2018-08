Wiesloch-Schatthausen. (pol/rl) Vermutlich weil ein 78-jährige Autofahrerin im Höhenweg Gas- und Bremspedal verwechselte, kam es am Freitagmittag, 20. Dezember, zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin und ihr 83-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Die Frau fuhr um 12:30 Uhr auf dem Höhenweg und wollte an der Einmündung zur Ravensburgstraße anhalten. Anstatt zu bremsen beschleunigte sie und fuhr über die Straße. Die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde bei dem Aufprall nach oben gedrückt, so dass das Auto darunter hindurch fuhr und gegen eine dahinter stehenden Holzhütte prallte. Durch den heftigen Aufprall wurde die Hütte völlig zerstört wurde und die beiden Autoinsassen leicht verletzt.

Der Beifahrer, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, konnte durch die Lage des Fahrzeugs nicht mehr selbst aussteigen und wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Beide Verletzte wurden mit Rettungswägen in ein Heidelberger Klinikum gebracht. Das Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch die Holzhütte wurde durch den Unfall zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro, kurz nach 13:30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.