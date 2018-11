Wiesloch. (pol/sbl) Nach einem versuchten Einbruch in eine Tageswohnung am Montagmittag in Wiesloch konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Die drei Männer versuchten gegen 11.30 Uhr in ein Haus in der Georg-Schweinfurth-Straße einzubrechen. Dabei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die drei Einbrecher zu Fuß. Einer der Tatverdächtigen konnte nach Abgabe eines Signalschusses in die Luft noch am Tatort festgenommen werden, die beiden anderen Männer nach kurzer Fahndung in unmittelbarer Nähe.

Das von den Tatverdächtigen benutzte Auto wurde in der Nähe des Tatorts sichergestellt. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum dauern derzeit an. Nach Übersendung der Akten an die Staatsanwaltschaft Heidelberg wird über die weitere Vorgehensweise entschieden.