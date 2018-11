Wiesloch. Wegen Trickbetrug ermittelt die Polizei gegen eine bislang unbekannte junge Frau. Diese soll am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, in der Friedrichstraße eine 90-Jährige um eine Spende für Taubstumme gebeten haben. Die Seniorin spendete, merkte aber erst zuhause, dass ihr 100 Euro fehlten. Offenbar hatte die "Spendensammlerin" die Rentnerin abgelenkt und ihr unbemerkt die Geldscheine aus dem Geldbeutel gezogen. Eine Fahndung nach der Täterin blieb bisher ohne Erfolg.

Laut Polizei ist es seit Ende Mai in Wiesloch und Umgebung bereits mehrfach zu Trickdiebstählen gekommen, die von "Spendensammlern" ausgingen. Bei den Opfern handelte es sich immer um ältere Menschen. Laut Polizei handelt es sich bei den Tatverdächtigen in allen Fällen um junge Frauen aus Osteuropa, vornehmlich Rumänien. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, 06222/5709-0 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (pol)