Wiesloch. (pol/mün) Am Mittwochabend versprühten unbekannte Täter in einem Fahrstuhl eines Fachmarktzentrums in Wiesloch Reizgas. Gegen 18.30 Uhr klagten mehrere Kunden des Einkaufszentrums in der Güterstraße über Atemwegsreizungen, nachdem sie aus einem Fahrstuhl ausgestiegen waren, heißt es im Polizeibericht. Polizeibeamte konnten vor Ort beißenden Geruch im Inneren der Fahrstuhlkabine feststellen.

Zeugen hatten kurz zuvor drei Jugendliche beobachten, die eiligst das Gebäude verließen. Die Auswertung der Videoüberwachung zeige, dass diese drei Jugendlichen mit einer Spraydose in den Fahrstuhlinnenraum gesprüht hätten und anschließend in Richtung Parkhaus geflüchtete seien, so die Polizei.

Die drei männlichen Jugendlichen sollen zwischen 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,80 Meter groß sein. Sie hätten gebräunte Hautfarbe, seien schlank und zwei der jungen Männer sollen auffällige, lilafarbene T-Shirts getragen haben. Der dritte Tatverdächtige habe eine lilafarbene, kurze Hose, rote Turnschuhen, eine Basecap, ein weißes T-Shirt und einen schwarzen Turnbeutel getragen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222 / 5709-0 melden.