Wiesloch. (pol/mün) Ein Sachschaden von über 6.000 Euro entstand am frühen Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Landesstraßen L594 und L594a (Heidelberger Straße). Nach Angaben der Polizei war kurz nach 13 Uhr war eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin von Nußloch in Richtung Wiesloch unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Heidelberger Straße übersah sie einen 52-jährigen Mercedes-Fahrer, der von Wiesloch stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand lediglich Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.