Wiesloch. (pol/rl) Eine äußerst unangenehme Begegnung hatte am Freitagabend, 16. Mai eine junge Frau, die am Radweg von Alt-Wiesloch nach Dielheim entlang lief. Gegen 18.40 Uhr wurde sie laut Polizei von einem Fahrradfahrer überholt. Dieser wendete anschließend, näherte sich der Joggerin und griff ihr ans Gesäß. Er lies erst los, als ihm die Frau beherzt gegen die Hand schlug. Zunächst entfernte sich der Täter. Kurz darauf kam er wieder näher und griff ihr diesmal an die Brust. Die Frau musste erneut zuschlagen, damit der Grabscher losließ. Der Mann fuhr anschließend in Richtung Dielheim davon.

Der Täter ist laut Beschreibung etwa 1,70 Meter groß, hat lockige Haare, trug dunkle Kleidung und breite dunkle Sportschuhe. Er sei möglicherweise afrikanischer Abstammung und habe kurze schwarze Haare. Er trug zudem einen schwarzen Rucksack mit auffälligen neongrünen Längsstreifen auf der rechten Seite. Das schlichte Fahrrad hatte eine dunkle Farbe. Auffällig war, dass das Rad zu klein für eine erwachsene Person war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 in Verbindung zu setzen.