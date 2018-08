Wiesloch. Mit rabiater Gewalt gingen mehrere Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag, 16./17. Dezember, zwischen 20 und 3 Uhr bei ihrem Raubzug in einem Autohaus im "Neuen Sträßel" vor. Die Täter hatten zunächst ein Rolltor überstiegen und dann ein Fenster des Autohauses aufgehebelt. Im Gebäude flexten sie einen Tresor auf und entwendeten daraus diverse Unterlagen sowie Bargeld in bisher

unbekannter Höhe. Aus anderen Räumen klauten sie mehrere Computer sowie weiteres Bargeld. Danach verließen die Einbrecher das Autohaus unerkannt.

Bei der Tat entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Beute geben können, oder im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 zu melden.