Wiesloch-Dielheim. (pol/mün) Erneut wurde eine Frau von einem Unbekannten sexuell bedrängt. Nachdem erst am Freitagabend eine Joggerin sexuell bedrängt wurde, hatte am Samstagabend eine junge Radfahrerin den Angriff eines Mannes abzuwehren.

Nach Angaben der Polizei fuhr die junge Frau mit ihrem Rad am Samstagabend gegen 19 Uhr von Alt-Wiesloch in Richtung Dielheim. Ein unbekannter Mann stieß sie von ihrem Rad und berührte sie dann unsittlich. Aufgrund ihrer Gegenwehr und ihres Schreiens sowie einer herannahenden Rollerfahrerin, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Wiesloch.

Vermutlich handele es sich um den gleichen Mann, der bereits am Freitagabend die Joggerin auf dem Radweg zwischen Dielheim und Alt-Wiesloch sexuell belästigt hatte, so die Polizei.

Der Tatverdächtige soll etwa 19 oder 20 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß sein; er sei dunkelhäutig und möglicherweise afrikanischer Abstammung und habe kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen langen Hose und einem langärmeligen Oberteil.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-5555 entgegen.