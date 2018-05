Wiesloch. (lsw) Bei einem missglückten Wendemanöver hat ein 19 Jahre alter Auto-Fahrer am späten Donnerstagabend einen Roller-Fahrer umgefahren und dabei schwer verletzt.

Ein 19-jähriger Autofahrer hatte um 23.20 Uhr in der Straße Neues Sträßel in Höhe einer Tankstelle gewendet und dabei nicht auf den nachfolgenden 17-jährigen Rollerfahrer geachtet. Der Rollerfahrer flog über die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Dabei löste sich der Helm, da er laut Polizeibericht den Kinnriemen nicht richtig verschlossen hatte.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam der 17-Jährige per Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik und wurde dort stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand rund 1500 Euro Sachschaden.