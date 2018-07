Wiesloch. (pol/rl) Auf der Straße überfallen wurde ein 30-jähriger Fußgänger in der Unterführung unter der Bundesstraße B 3 am frühen Sonntagmorgen. Der Mann war gegen 4 Uhr auf dem Weg von der S-Bahn-Haltestelle Wiesloch/Walldorf in Richtung Baiertal. Auf dem Fußweg in Bereich der Unterführung stellten sich ihm drei Männer in den Weg. Einer der Männer bedrohte ihn mit einem Messer. Daraufhin zog der 30-Jährigen seinen Geldbeutel aus der Tasche und warf ihn auf den Boden. Einer der Täter schlug den 30-Jährigen zu Boden, danach flüchteten die drei Männer samt Geldbeutel in Richtung Haltestelle Wiesloch/Walldorf.

Der 30-Jährige wurde bei dem Überfall nur leicht verletzt. Im Geldbeutel befanden sich nur wenige Euro.

Die drei erwachsenen, dunkel gekleideten Täter sollen alle einen dunklen Teint haben und dunkle Wollmützen getragen haben. Einer der Männer soll etwa 1,85 Meter groß sein, hat eine normale Statur. Die anderen beiden waren etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sind etwas stämmiger als der erste Täter.

Die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Täter eventuell kurz vor oder nach der Tatzeit gesehen oder bei der Flucht beobachtet hat, kann sich telefonisch unter der 0621/174-5555 bei der Polizei melden.