Wiesloch. (pol/rl) Ein angebranntes Essen sorgte am Donnerstag, 5. Dezember, gegen 18.13 Uhr für einen Feuerwehreinsatz. Eine 40-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße bereitete sich Essen zu, wobei sie bei der Zubereitung des Essens von Müdigkeit übermannt wurde und einschlief. Hierauf brannte das Essen an, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Nachdem ein Zeuge Rettungskräfte verständigt hatte, kam die freiwillige Feuerwehr Wiesloch mit sieben Fahrzeugen und 36 Personen zum "Brandort". Angehörige der Feuerwehr drangen in die Wohnung ein und weckten die schlafende Frau. Die 40-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Heidelberger Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.