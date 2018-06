Wiesloch. (pol/sfa) Eine 87-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag, 6. November, in Wiesloch von einem Auto angefahren. Die Frau zog sich bei dem Unfall Prellungen und Zerrungen zu, teilt die Polizei mit.

Das Auto erfasste die Rentnerin, als sie um 9.45 Uhr die Straße Zwischen den Kirchen im Stadtteil Baiertal in Richtung eines Einkaufsmarktes überquerte. Dabei stürzte die 87-Jährige zu Boden. Der Fahrer des Autos hielt nicht und entfernte sich von der Unfallstelle. Nachdem ihr zwei Passanten wieder auf die Beine geholfen hatten, ging die Rentnerin einkaufen. Erst während des Einkaufs bekam sie Schmerzen, weshalb ein Arzt und die Polizei verständigt wurden. Es konnte festgestellt werden, dass sich die 87-Jährige bei dem Zusammenstoß Prellungen und Zerrungen zugezogen hatte. Zeugen des Unfalls - insbesondere die beiden Helfer - werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/174-4140 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.