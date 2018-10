Walldorf. (pol/rl) Schwere Verletzungen zog sich eine 71-jährige Radfahrerin am vergangenen Freitag, 6. Juni, an der Kreuzung Alte Friedhofstraße und Caspar-David-Friedrich-Straße zu. Die Radlerin fuhr gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg verlängerte Alte Friedhofstraße und bog nach links in den Radweg der Caspar-David-Friedrich-Straße. Dabei kollidierte sie mit einem radfahrenden Kind, dass von links kam, wodurch beide stürzten.

Vermutlich die Mutter, die hinter dem Kind fuhr, kümmerte sich um die Gestürzten. Zunächst bemerkte die 71-Jährige nichts von ihren Verletzungen, worauf alle Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen. Zu Hause rief die Radfahrerin eine Bekannte an, die sie ins Krankenhaus nach Schwetzingen fuhr. Dort wurden schwere Verletzungen diagnostiziert, nach einer sofortigen Operation musste die Frau stationär aufgenommen werden. Die Polizei bittet die Radfahrerin mit dem Kind sowie weitere Zeugen sich unter der 06222/57090 mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen.