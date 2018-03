Wiesloch. (pol/mün) Eine schlechte Idee hatte ein 29-Jähriger in der Nacht vom Samstag auf Sonntag: Aus bislang unbekannten Gründen und wohl von Müdigkeit übermannt schlug er eine Scheibe zum Pfortengebäude einer Wieslocher Firma in den Bruchwiesen ein und betrat die Räumlichkeiten. Im Gebäude entkleidete er sich dann und legte sich in einem Büro auf zwei Stühle zum Schlafen. Dort fand ihn dann der Wachschutz. Noch ist unklar, warum der Mann in dem Gebäude unbedingt ein Nickerchen machen wollte.