Walldorf. (pol/mün) Durch einen Brand in einem Zweifamilienhaus in Walldorf am Mittwochmorgen sind das erste Ober- und das Dachgeschoss unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Kurz nach acht 8 Uhr war am Mittwoch in dem Haus in der Wilhelmstraße das Feuer im ersten Obergeschoss vermutlich in der Küche ausgebrochen und breitete sich auf das Fachgeschoss aus. Die Ursache sei noch unklar, so die Polizei.

Die Feuerwehr Walldorf war mit über 30 Mann im Einsatz und konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in dem Haus befand. Die beiden oberen Stockwerke sind derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.