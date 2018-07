Walldorf. (pol/rl) Ein Leichtverletzer und Sachschaden von mehr als 12.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstagabend, 3. Dezember, gegen 18 Uhr kurz vor der Kreuzung der L 723, B 291 und L 598. Ein 38-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der L 723 in Richtung "Monsterkreuzung" und musste verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 71-jähriger Mercedes-Fahrer erkannt dies zu spät und fuhr auf. Der 38-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten beide abgeschleppt werden.