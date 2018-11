Walldorf. (wit/rnz) An die 20 Polizisten mussten in der Nacht zum Sonntag in die Industriestraße ausrücken, um einen Streit in der Flüchtlingsunterkunft zu schlichten. Worum es dabei letztlich gegangen war, war allerdings nicht mehr in Erfahrung zu bringen – es soll aber einen Streit zwischen zwei Gruppierungen gegeben haben.

Bis zu 80 Personen sollen an dem Streit laut einem Polizeisprecher beteiligt gewesen sein. Neun Streifenwagen sowie die Polizeihundestaffel aus Mannheim und Walldorf waren im Einsatz. Den Beamten gelang es schließlich, die aufgeladenen Stimmung zu entschärfen, so dass sich die Streitenden zurückzogen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.