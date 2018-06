Walldorf. Am Freitag wurde zwischen 18.40 und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schwetzinger Straße eingebrochen. Laut Polizei gelangte der Täter vermutlich über den Balkon in das Haus, wo er Schmuck und Bargeld entwendete. Die Polizei Wiesloch bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 62 22/ 5 70 90 zu melden.