Walldorf. (pol/nb) Von einem Lkw überrollt und mitgeschleift wurde eine 54-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung Am Friedhof/B291/Bürgermeister-Willinger-Straße. Nach den bisherigen Unfallermittlungen der Polizei wollte die Radfahrerin als die Ampel auf Grünlicht schaltete die B 291 überqueren um in die Bgm.-Willinger-Straße zu gelangen. Dabei wurde sie vom Vorderrad eines Lkw, ein 22-Tonner mit drei Achsen, eines 34-Jährigen Fahrers, der nach rechts auf die B 291 abbog, erfasst, einige Meter mitgeschleift und überrollt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte besteht akute Lebensgefahr. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Kfz-Sachverständiger hinzugezogen. Ein Fahrstreifen auf der B 291 wurde gesperrt, es erfolgte eine örtliche Umleitung.