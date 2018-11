Walldorf. (pol/rl) Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag an der Kreuzung L 598/L 723. Gegen 14:47 Uhr war ein 43-jähriger Motorrad-Fahrer mit seiner 38-jährigen Beifahrerin von Reilingen nach Sandhausen unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links abbiegen, verlor hier jedoch laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Motorrad und touchierte die Leitplanke. Nach dem Aufprall schleuderten beide über die Leitplanke und stürzten auf die Fahrbahn.

Obwohl der verletzte Fahrer sich zunächst nicht bewegte und kaum ansprechbar war, konnte der eingetroffene Notarzt zum Glück keine schwereren Verletzungen feststellen. Die beiden Verletzten wurden vom Deutschen Roten Kreuz zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden. Es kam laut Polizei keinen größeren Verkehrsbehinderungen.