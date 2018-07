Walldorf. (pol/rl) Bei einem Küchenbrand im Nebengebäude der Flüchtlings-Gemeinschaftsunterkunft in der Albert-Einstein-Straße wurde am Mittwochnachmittag eine schwangere Frau verletzt. Laut Polizeibericht war Öl in einer Pfanne zu stark erhitzt worden, wodurch ein kleines Feuer mit großer Rauchentwicklung entstand.

Die gerufene Walldorfer Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, da das Feuer bereits von einem Bewohner gelöscht wurde. Die Schwangere kam per Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.