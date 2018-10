Walldorf. (pol) Wegen eines Brandes auf einem Feld im Kleingartenweg musste am Dienstag um 18.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Innerhalb eines Ablagebereiches für Bauaushub brannte auf einer Fläche von etwa 10 x 10 Meter die Grasfläche. Der Brand war schnell gelöscht, ein Sachschaden ist nicht entstanden. Bei dem Brand könnte ein Zusammenhang mit einer brennenden Wiese an der Skateranlage am Donnerstag, 25.02.2016 bestehen. Auch dort musste die Feuerwehr gegen 18 Uhr ein Feuer löschen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefonnummer 0 62 22/5 70 90 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.